Госдума ужесточит требования к каршерингу

Ярослав Нилов рассказал о причинах необходимости ужесточения требований властей к аренде автомобилей.

В Государственной Думе России предложили ужесточить требования к водителям каршеринга, а также оборудовать автомобили обязательными системами для дистанционной блокировки. Автором законодательной инициативы стал глава профильного комитета нижней палаты парламента по труду и социальной политике Ярослав Нилов. В беседе с журналистами телеканала "360.ru" политик рассказал о причинах необходимости появления таких нововведений.

Ярослав Нилов добавил, что правки в закон нужны прежде всего в интересах других участников дорожного движения, включая пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Депутат указал, что иногда люди попадают в такие ситуации, когда на них на большой скорости въезжает маши на из каршеринга, которой управлял шофер в невменяемом состоянии. В качестве примера можно привести инцидент, зафиксированный в нижнем Новгороде. Там 18-летний водитель на арендованном транспортном средстве при скорости 150 километров в час врезался в остановку. В первую очередь Госдумой предлагается ограничить доступ к услуге каршеринга лицам, не достигшим 21 года. Ярослав Нилов полагает, что молодые люди в 18 лет еще недостаточно опытны в вождении и чаще становятся участниками ДТП.

Очень часто молодые начинающие водители берут каршеринг в аренду. Понимают, что это не личное имущество, и можно к нему относиться небрежно. Управлять можно агрессивно. Ярослав Нилов, депутат Госдумы

Кроме требования по возрасту, в законодательной инициативе рассматривается установка "алкозамков". Они не позволят начать движение машины в состоянии опьянения водителя. Парламентарий не исключил, что будет введено ограничение максимальной скорости до 120 километров в час. Он предложил коллегам сделать возможную дистанционную остановку автомобиля.

Я говорю о том, чтобы в обязательном порядке такие блокираторы были и использовались для того, чтобы силы дорожно-патрульной полиции не устраивали погони за каршерингом, когда пьяный или под воздействием наркотиков водитель гоняет по улицам, сбивает другие транспортные средства, убегая от погони. Ярослав Нилов, депутат Госдумы

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Фото и видео: 360.ru