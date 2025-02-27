Эксперт рассказал, как депутаты оградят детей от сайтов 18+

От Государственной Думы российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова потребовала начать разработку механизма, который бы позволил проверять возраст всех интернет-пользователей. Такое предложение поможет защитить детей от доступа к сайтам 18+. Предложение омбудсмена поддержал в эфире телеканала "360" парламентарий Ярослав Нилов.
Ранее Татьяна Москалькова указала на необходимость меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних от негативного контента. В своем докладе за 2024 год женщина напомнила, что до сих пор материалы с маркировкой 18+ доступны любому человеку, который поставит "галочку" о том, что ему исполнилось 18 лет. никакого другого подтверждения или авторизации нет. Ярослав Нилов согласился, что в условиях, когда молодежь большую часть времени проводит в социальных сетях, определенное регулирование на законодательно уровне действительно нужно. К решению проблемы он призвал подойти гибко.
Молодой человек зайдет <…> если захочет купить бутылку водки, ему в нормальном магазине не продадут. Или сигареты — потому что ему нет 18 лет. Чтобы подтвердить возраст, он должен показать документ.
Ярослав Нилов, депутат Госдумы
Механизмы регулирования, добавил Ярослав Нилов, могут быть разными. В качестве примера депутат привел вариант верификации через мобильное устройство с привязкой телефонного номера. Он пояснил, что так как в этом случае телефон зарегистрирован на конкретного человека, то у компаний и властей есть база данных, возможность оперативно проверить возраст человека и сравнить его с имеющимися ограничениями и запретами.
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Фото и видео: 360.ru
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