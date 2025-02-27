Эксперт рассказал, как депутаты оградят детей от сайтов 18+

Ярослав Нилов поддержал слова омбудсмена по правам человека Татьяны Москальковой.

От Государственной Думы российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова потребовала начать разработку механизма, который бы позволил проверять возраст всех интернет-пользователей. Такое предложение поможет защитить детей от доступа к сайтам 18+. Предложение омбудсмена поддержал в эфире телеканала "360" парламентарий Ярослав Нилов.

Ранее Татьяна Москалькова указала на необходимость меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних от негативного контента. В своем докладе за 2024 год женщина напомнила, что до сих пор материалы с маркировкой 18+ доступны любому человеку, который поставит "галочку" о том, что ему исполнилось 18 лет. никакого другого подтверждения или авторизации нет. Ярослав Нилов согласился, что в условиях, когда молодежь большую часть времени проводит в социальных сетях, определенное регулирование на законодательно уровне действительно нужно. К решению проблемы он призвал подойти гибко.

Молодой человек зайдет <…> если захочет купить бутылку водки, ему в нормальном магазине не продадут. Или сигареты — потому что ему нет 18 лет. Чтобы подтвердить возраст, он должен показать документ. Ярослав Нилов, депутат Госдумы

Механизмы регулирования, добавил Ярослав Нилов, могут быть разными. В качестве примера депутат привел вариант верификации через мобильное устройство с привязкой телефонного номера. Он пояснил, что так как в этом случае телефон зарегистрирован на конкретного человека, то у компаний и властей есть база данных, возможность оперативно проверить возраст человека и сравнить его с имеющимися ограничениями и запретами.

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Фото и видео: 360.ru