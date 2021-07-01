В Якутии возбудили дело после информации о ребенке, которому в ресторане дали антисептик

Официанты принесли малышу бутылку с опасной жидкостью.

В Якутии возбудили уголовное дело после информации о ребенке, которому в ресторане дали антисептик. Инцидент произошел в заведении "Чочур Муран". Трехлетний мальчик сделал несколько глотков, после чего ему стало плохо. Родители сразу же вызвали бригаду скорой помощи.

Сначала официанты ресторана не хотели признавать ошибку, но потом переложили ответственность на уборщицу. По их словам, женщина оставила похожую на бутылку с водой тару с антисептиком на полу. Уборщица заметила, что достаточно было просто прочитать название, написанное на этикетке, чтобы не поить ребенка опасной жидкостью.

Следственным комитетом по региону возбуждено дело по статье за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). В ресторане сейчас работает бригада, проводится осмотр места происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

В районе поселка на реке Вилюй в Якутии произошел разлив нефтепродуктов.

Видео: Telegram/Mash