В Якутии выявили хищение свыше 6 млн рублей, выделенных из бюджета региона в виде субсидии

Следователи задержали подозреваемого.

Следователями о Республике Саха в отношении 32-летнего руководителя одного из сельскохозяйственных кооперативов республики возбуждено уголовное дело по статье за хищение денежных средств. Специалисты отметили, что более шести миллионов исчезло тз регионального бюджета. Эта сумма должна была направиться на реализацию государственных программ по поддержке аграрного комплекса в Якутии. По предварительным сведениям, в июне 2021 года мужчина имени организации заключил с местным Минсельхозом соглашение на возмещение затрат, понесённых предприятием при строительстве и модернизации коровника на 100 голов. Однако работы не были произведены, а подозреваемый предоставил в ведомство фиктивные сведения. На их основании злоумышленник получил субсидию. В его отношении расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в городах Якутске и Верхневилюйске. Изъяты документы, цифровые носители информации, а также наличные денежные средства в размере свыше 2,2 млн рублей. пресс-служба МВД РФ

В Туле при задержании наркодилер оказал сопротивление полицейским и спустил с поводка свою собаку.

Фото и видео: МВД Медиа