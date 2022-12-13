В Якутии олени перегородили путь пассажирскому поезду

Животные отказались уходить с железнодорожных путей.

Днем 23 марта в Якутии при перегоне пассажирского состава "Нерюнгри — Алдан" произошел инцидент на железной дороге. Дикие животные перегородили путь составу. Олени решили пройтись по рельсам, после чего остановились прямо на них. Машинисту удалось вовремя заметить препятствие на дороге, после чего специалист начал им сигналить. Однако звук не отпугнул животных. Одному из сотрудников поезда (помощнику машиниста) пришлось выходить на улицу и начать разгонять оленей при помощи крупной палки. Только после этого они с неохотой разбрелись в стороны.

В Гатчинском районе заметили самку оленя.

Фото и видео: Telegram / На видно видно