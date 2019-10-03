В Яблоновском саду сожгли общественный туалет стоимостью 2 млн рублей

"Водоканал" обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Пожар произошел в ночь с 19 на 20 августа. Модульный туалет был установлен на углу Белградской улицы и улицы Турку. Работники "Водокана" успели собственными силами потушить пламя, однако помещение успело выгореть.

Теперь туалет, который был бесплатен для использования, непригоден.

Это уже второй случай за последнее время. 19 июля вандалы уничтожили модульный туалет в Удельном парке.

Горожанам напомнили, что за нанесение ущерба городскому имуществу предусмотрена административная и уголовная ответственность. Петербуржцев и гостей города просят бережно относиться к общественным туалетам.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга