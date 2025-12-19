В Всеволожске открыли филиал выставки Россия с экспозициями региона

Ленобласть получила новую площадку выставки Россия во Всеволожске.

В городе Всеволожске Ленинградской области начал работу филиал выставки "Россия", для которого регион приобрел отдельное здание с прилегающей территорией.

Как сообщил глава региона Александр Дрозденко, здание было выкуплено комитетом по управлению государственным имуществом Ленинградской области для размещения постоянной экспозиционной площадки. При выборе объекта учитывались транспортная доступность и возможность комфортного приема посетителей.

По словам губернатора, одним из ключевых факторов стало наличие вместительных парковочных зон и участка, подходящего для проведения мероприятий на открытом воздухе. Площадь прилегающей территории составляет почти 4 тысячи квадратных метров, что позволяет организовывать уличные тематические события.

Внутри здания планируется разместить экспозиции, посвященные достижениям Ленинградской области и Российской Федерации. Также предусмотрено создание зрительного зала со сценой для проведения культурных, образовательных и деловых мероприятий.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко