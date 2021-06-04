В Воронежской области при обрушении плиты частного дома погибли трое детей

Все мальчики, им было от 7 до 12 лет.

В Воронежской области в селе Копанище погибли трое детей во время обрушения плиты частного недостроенного дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что все погибшие мальчики, которым было от 7 до 12 лет. В региональном управлении МЧС эту информацию подтвердили.

В настоящий момент идет проверка, которую проводят следственные органы. Контролирует процесс проверки прокуратура Воронежской области.

Ранее мы писали, что в Ленобласти двое подростков выехали на встречную полосу на скутере и столкнулись в автомобилем. Подростки погибли.

Видео: ВКонтакте / ЧП и ДТП Воронеж. Новости