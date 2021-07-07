В Петербурге полиция задержала серийного лжеремонтника стиральных машин

Минимум три домохозяйки из Волосово были обмануты лжеремонтником из Брянска.

В Волосово полиция задержала серийного лжеремонтника стиральных машин. От его действий пострадали минимум три женщины. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 31 мая обратилась 69-летняя пенсионерка, проживающая в деревне Шадырицы. Она заплатила 5000 рублей вызванному мастеру за ремонт стиральной машины, однако тот свою работу не выполнил и скрылся с деньгами.

С аналогичными заявлениями 12 июля и 7 сентября обратились женщины 22 и 33 лет. Одна заплатила лжемастеру 4000 рублей, а вторая – 10000 рублей.

По всем трем фактам полиция возбудила уголовные дела статье 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемым оказался 24-летний житель Брянска. Мужчина снимал квартиру в Пушкине, а задержали его в Петербурге на проспекте Ветеранов.

Во время допроса подозреваемого выяснилось, что на счету лжеремонтника десятки обманутых домохозяек в Петербурге и Ленобласти. Полицейские устанавливают всех потерпевших.

Видео: МВД