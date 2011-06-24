В Вологде представили гастрономию Санкт-Петербурга

В рамках "Дней Санкт-Петербурга в Вологодской области" жители Вологды познакомились с гастрономическими традициями Северной столицы. Повара провели мастер классы и представили блюда петербургской кухни.

В Вологде завершилась серия мероприятий "Дни Санкт Петербурга в Вологодской области", в рамках которой жители и гости города познакомились с культурой и гастрономией Северной столицы. Об этом пишет Вологда.рф.

18 июля на Кремлевской площади прошел фестиваль культуры Санкт Петербурга. Одной из площадок стала гастрономическая зона, где повара из Петербурга и Вологды провели мастер классы и представили традиционные блюда. Шеф повар Станислав Ахметшин, победитель профессиональных конкурсов и обладатель I Кубка Губернатора "Лучший шеф повар Петербургской кухни" 2021 года, приготовил блюдо "Лабардан с соусом бешамель, зеленым горошком и пюре из жженой капусты".

Во время мероприятия повар рассказал о происхождении петербургской кухни и ее особенностях. По его словам, на формирование гастрономических традиций города повлияли европейские рецепты, которые адаптировали под местные продукты. В частности, в Петербурге получили развитие блюда, созданные с учетом доступных региональных ингредиентов.

Еще одним участником программы стал повар Виктор Шабалин, который приготовил розовые блины с крыжовенным вареньем и сметаной. Это блюдо связано с именем Арины Родионовны, которая, согласно традиции, угощала ими Александра Пушкина.

Также гости фестиваля увидели приготовление десерта "Пелагея", созданного бренд шефом и кондитером пекарем Галиной Меднис на основе классического петербургского рецепта. На площади также работала зона Вологодской кухни. Представители Ассоциации отельеров и рестораторов Вологодской области провели мастер класс по приготовлению традиционного русского десерта дежень. Для блюда использовали толокно, сгущенное молоко, творожный сыр, чернику и бруснику.

Кроме того, посетителям фестиваля предложили попробовать продукцию вологодских производителей, включая мороженое, конфеты и фруктово овощные снеки. Мероприятия "Дней Санкт Петербурга в Вологодской области" прошли в рамках событийного проекта "Лето Русского Севера", который был инициирован правительством региона.

Роскачество предложило закрепить равноправное использование названий шаурма и шаверма.

Фото: Pxhere