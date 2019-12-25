В Волгоградской области мужчина пытался зарезать жену на глазах у 8-летней дочери

Медики продолжают бороться за жизнь женщины.

В поселке Кузьмичи Волгоградский области муж пытался убить свою жену.

"Блокнот Волгограда" со ссылкой на следственные органы сообщают, что накануне утром, 17 сентября, разъяренный мужчина пытался зарезать свою жену на глазах у дочери 8 лет. Сообщается, что между супругами последнее время часто происходили скандалы на почве ревности. Подобный скандал состоялся и утром в четверг.

После ссоры женщина повела 8-летнюю дочку в школу, но по пути их нагнал отец на автомобиле и начал наносить женщине удары ножом на глазах у дочери. После чего мужчина скрылся, но вернулся снова, чтобы завершить убийство. Но к тому времени подоспели очевидцы, которые не дали совершить убийство и задержали разъяренного мужчину до приезда полиции.

Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где ей была проведена срочная операция. Медики до сих пор борются за жизнь женщины.

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