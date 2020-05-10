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В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве

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Решается вопрос о мере пресечения. 

В Волгоградской области задержали местного сотрудника территориального подразделения Следственного управления СКР. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Задержанного подозревают в вымогательстве, совершенном вместе с другими подозреваемыми. Вместе с ним сотрудники УФСБ взяли под стражу возможным соучастников подозреваемого. 

Дело рассматривается в Управлении первым отделом по расследованию особо важных дел. Решается вопрос о мере пресечения. 

Ранее: В результате ДТП в Волховском районе мотоциклист получил тяжелые травмы.

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Категории: Тема дня,

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