В Выборгском замке прошла церемония закрытия фестиваля российского кино "Окно в Европу"

В ходе мероприятия, по традиции, были объявлены победители во всех конкурсных программах, а также вручены специальные призы.

Накануне в Выборгском замке состоялась торжественная церемония закрытия XXVII фестиваля российского кино "Окно в Европу". В ходе мероприятия, по традиции, были объявлены победители во всех конкурсных программах, а также вручены специальные призы.

В конкурсе "Выборгский счет", который оценивается путем зрительского голосования через мобильное приложение, победу одержала кинолента "Как новый" Евгения Шелякина.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин вручил приз победителю и выразил слова благодарности организаторам и участникам кинофестиваля за яркие эмоции, которые дарит "Окно в Европу" вот уже 27-й раз своим зрителям.

"Все мы – жители и гости нашего города из года в год с большим нетерпением ждем это по-настоящему яркое событие, настоящий праздник кино", - отметил Дмитрий Никулин.

В основном конкурсе "Игровое кино. Осенние премьеры" главный приз получила комедийная мелодрама, снятая на смартфон, "Смерть нам к лицу" Бориса Гуца.

В конкурсе анимационного кино победила картина "Лола живая картошка" Леонида Шмелькова.

В конкурсе "Копродукция. Окно в мир" главный приз получил фильм, созданный при участии России и США, "Хроники ртути" режиссеров Саши Кулак и Бен Гез.

В конкурсе неигрового кино лучшей была названа картина "Своя республика", режиссер Алена Полунина.

В рамках церемонии закрытия фестиваля традиционно ведущие деятели киноиндустрии, известные актеры, режиссеры оставляют отпечатки своей ладони для "Аллеи звезд", которая находится у кинотеатра "Выборг-Палас". В этом году отпечаток своей руки на память нашему городу оставил сценарист, режиссер Александр Бородянский.

Результаты XXVI фестиваля российского кино "Окно в Европу":

КОНКУРС "ИГРОВОЕ КИНО. "ОСЕННИЕ ПРЕМЬЕРЫ"

Главный приз – фильму "СМЕРТЬ НАМ К ЛИЦУ", режиссер Борис Гуц.

Специальный приз жюри "За актуальную трактовку классического сюжета о противостоянии личности обстоятельствам" – фильму "ПРОСТОЙ КАРАНДАШ", режиссер Наталья Назарова.

Специальный приз жюри за лучшую мужскую роль - актеру Петру Садовникову в фильме "НЕТ БОГА КРОМЕ МЕНЯ", режиссер Дмитрий Давыдов.

Специальный приз жюри "За авторский взгляд, форматирующий реальность героя" – фильму "СЕДЬМОЙ ПРОБЕГ ПО КОНТУРУ ЗЕМНОГО ШАРА", режиссер Виталий Суслин.

Диплом – фильму "ТАНЕЦ С САБЛЯМИ", режиссер Юсуп Разыков.

Диплом "За вклад в отечественный кинематограф" – Александру Кузнецову (посмертно).

КОНКУРС АНИМАЦИОННОГО КИНО

Главный приз – фильму "ЛОЛА ЖИВАЯ КАРТОШКА", режиссер Леонид Шмельков.

Специальный приз жюри – фильму "ОН НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ КОСМОСА", режиссер Константин Бронзит.

Диплом "За режиссерскую виртуозность" – фильму "ПЯТЬ МИНУТ ДО МОРЯ", режиссер Наталья Мирзоян.

Диплом "За лучший фильм для детей" – фильму "ОРАНЖЕВАЯ ПЕСНЯ", режиссер Алексей Алексеев.

КОНКУРС НЕИГРОВОГО КИНО

Главный приз – фильму "СВОЯ РЕСПУБЛИКА", режиссер Алена Полунина.

Специальный приз жюри "За взгляд на жизнь без границ и заборов" – фильму "ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МЕСТА И ВРЕМЕНИ", режиссер Дмитрий Кабаков.

Диплом – фильму "КНИГА МОРЯ" режиссера Алексея Вахрушева.

Диплом – фильму "ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ ИЗ КРОТОВО", режиссеров Валерия Соломина и Евгения Соломина.

КОНКУРС "КОПРОДУКЦИЯ. ОКНО В МИР"

Главный приз – фильму "ХРОНИКИ РТУТИ", режиссеры Саша Кулак, Бен Гез.

Специальный приз жюри "За проникновенность образов и этической позиции" – фильму "ЖЕНЩИНЫ ГУЛАГА", режиссер Марианна Яровская.

Диплом "За изящество кинообраза" – актеру Майту Малмстену, фильм "ВАША ЧЕСТЬ!", режиссер Андрес Пуустусмаа.

КОНКУРС "ВЫБОРГСКИЙ СЧЕТ"

I место – фильм "КАК НОВЫЙ", режиссер Евгений Шелякин

II место – фильм "ЖЕНЩИНЫ ГУЛАГА", режиссер Марианна Яровская, док., США-Россия.

III место – фильм "НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ САДИТСЯ", режиссер Любовь Борисова.

Приз Президента фестиваля "За дебют" – фильму "ПЕЧЕНЬ", режиссер Иван Снежкин.

Приз Гильдии продюсеров России "За лучшую продюсерскую работу" – фильму "СМЕРТЬ НАМ К ЛИЦУ", режиссеры Борис Гуц, продюсеры Игорь Мишин, Максим Муссель, Борис Гуц.

Приз им. Саввы Кулиша "За творческий поиск" - актеру Александру Карнаушкину за роль в фильме "СЕДЬМОЙ ПРОБЕГ ПО КОНТУРУ ЗЕМНОГО ШАРА", режиссер Виталий Суслин.

Диплом им. Саввы Кулиша - фильму "АНАТОЛИЙ КРУПНОВ. ОН БЫЛ", режиссер Дарья Иванкова.

Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России в конкурсе "ИГРОВОЕ КИНО. ОСЕННИЕ ПРЕМЬЕРЫ" - фильму "СЕДЬМОЙ ПРОБЕГ ПО КОНТУРУ ЗЕМНОГО ШАРА", режиссер Виталий Суслин.

Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России в конкурсе "ИГРОВОЕ КИНО. ОСЕННИЕ ПРЕМЬЕРЫ" - фильму "ПРОСТОЙ КАРАНДАШ", режиссер Наталья Назарова.

Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России в конкурсе АНИМАЦИОННОГО КИНО - фильму "ОН НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ КОСМОСА", режиссер Константин Бронзит.

Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России - лучшему неигровому фильму "ХРОНИКИ РТУТИ", режиссеры Саша Кулак, Бен Гез, Россия - США.

Приз медиаконгресса "Содружество журналистов" и Союза журналистов России "За сценарий - фильму "КАК НОВЫЙ", режиссер Евгений Шелякин.

Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО