В Выборгском сквере Молодежи стартовали работы по благоустройству

Сквер молодежи преобразится к концу сентября. Разработчики проекта благоустройства отталкивались от расположения сквера и подготовили на территории фотозону для молодоженов, а также аккуратные дорожки и скамейки.

В небольшой сквер напротив Выборгского ЗАГСа приехала строительная техника. Уже второй день подряд в сквере проходят работы по благоустройству. Напомним, что сквер стал одним из четырех общественных пространств Выборга, которые горожане выбирали в рейтинговом голосовании на выборах 18 марта. В общегородском голосовании сквер занял первое место с серьезным отрывом. Так за аллею на ул. Димитрова проголосовали 4259 человек, за сквер Мужества возле военкомата - 6751 человек, за набережную Салакка-Лахти - 10184 человека и за победивший сквер Молодежи -12730 человек. В процентном соотношении 37% из проголосовавших выбрали сквер Молодежи как главное общественное пространство, нуждающееся в неотложном благоустройстве.

Проект предстоящего благоустройства включает в себя установку новых скамеек, прокладку аккуратных дорожек, а также возведение на территории сквера скульптур. Разработчики проекта благоустройтсва отталкивались в своем творчестве от расположения сквера. Так, на территории расположится специальная зона, где молодожены, только что вышедшие из ЗАГСа смогут делать памятные фотографии.

Окончание работ запланировано на 30 сентября 2018 года. Над благоустройством трудится ООО "АксиомА" из Петербурга.

Видео: Piter.TV