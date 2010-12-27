В Выборгском районе возобновили движение после ремонта трамвайных путей

Ограничения для движения транспорта действовали не более недели.

На перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и 1-го Муринского проспекта восстановлено движение транспорта после ремонта трамвайных путей. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Подрядчик отремонтировал участок длиной 0,05 км на площади 0,41 тыс. кв. м. Официальное окончание работ запланировано на 1 декабря 2019 года, но, чтобы избежать пробок в начале учебного года, основные работы завершили уже в конце августа. Как отметили в пресс-службе, ограничения для движение транспорта действовали лишь на этой неделе.

В скором времени на участке появится дорожная разметка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на четырех улицах в Петербурге обновили дорожное покрытие.

Фото: gov.spb.ru