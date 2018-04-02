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В Выборгском районе в здании бизнес-центра произошло возгорание

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На Кантемировской экстренная ситуация: на место приехали спасатели.

Вечером 2 апреля в здании бизнес-центра на Кантемировской улице, 12 произошло возгорание. Сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург. 

По словам очевидцев, на место пожара спустя меньше 5 минут прибыли 4 машины пожарной службыи скорая помощь.

По Петергофскому только что пронеслись ещё две пожарные машины.

Уточняют очевидцы 

На данный момент известно, что пострадавших в пожаре нет. Всех людей удалось эвакуировать из горящего здания. 

Все живы, охрана на входе среагировала плохо,  стояли курили на крыльце в это время! Но на этажах есть наёмная охрана личная, она быстро все сделала, вывели многих. 

Сообщает Дмитрий

 

Видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: кантемировская , пожар
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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