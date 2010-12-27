В Выборге нет работы? Изучаем рынок труда и актуальную статистику

Статистика утверждает: вакансий больше, чем желающих работать.

В Выборгском районе уровень предложений на рынке труда превышает уровень спроса. За прошлый год через Центр занятости работодатели Выборгского района заявили более 13 000 вакансий. За содействием в трудоустройстве со всего Выборгского района через Центр занятости населения трудоустраивались 2238 человек. Это – официальные данные 2018 года.

Информация по уровню занятости рассматривалась на совещании глав администраций, на текущей неделе. Судя по низкому уровню безработицы, который сохраняется несколько лет, с работой в Выборгском районе проблем нет.

Официальный уровень безработицы в 2018 году составил 0, 21%. Среднеобластной показатель составляет 0, 3%

Тем не менее, руководители всех муниципальных образований Выборгского района проявляют внимание вопросам сохранения уровня занятости населения, а также комплексе мероприятий, который оказывается гражданам, обращающимся за помощью в Центр занятости населения.

На совещании глав администраций городских и сельских поселений с докладом выступила директор Выборгского филиала областного Центра занятости населения Маргарита Финогенова. Она проанализировала реальные показатели 2018 года.

В частности, за 2018 год при поддержке Центра несколько человек открыли свой собственный бизнес, вакансии подобраны для граждан с ограниченными возможностями трудовой деятельности. Они были трудоустроены по специальностям: диспетчер, администратор, кладовщик, уборщик территории. 1043 подростка получили материальную поддержку. Всего за год трудоустроено 1840граждан. Снято с учета в Центре занятости в связи с тем, что поиск работы закончился успешно- 2341 человек. Средняя продолжительность периода поиска работы составила 4 месяца.

Переквалификацию прошли 166 человек. 30 человек прошли обучение с целью создания собственного бизнеса. Трудоустроено на период каникул 1043 подростка.

Наиболее высокий уровень востребованности по содействию в трудоустройстве зафиксирован в Выборге: почти 900 обращений за год. Наименьшее количество заявок поступило с территории Высоцкого городского поселения: 26 обращений за 2018 год.

В январе 2019 года в поисках работы находились 220 человек, из них большее количество граждан из Выборга, Приморска и Каменногорска. Наибольшее количество открытых вакансий на тот же период заявили работодатели Выборга, Селезневского и Приморского поселений. Наименьший уровень безработицы зафиксирован на территории Полянского, Первомайского и Высоцкого муниципальных образований.

В ходе рассмотрения вопросов трудоустройства граждан, было отмечено, что выборгским филиалом областного Центра занятости населения оказываются услуги не только по трудоустройству. Для обратившихся предусмотрена адаптация на рынке труда, профориентация, психологическая поддержка, получение дополнительного профессионального образования и другие услуги, направленные на содействие в трудоустройстве.

В текущем году одной из приоритетных задач Центров занятости населения станет повышение уровня занятости инвалидов, содействие их трудоустройству. С 2019 года в соответствии с Законом "О занятости населения" введена новая государственная услуга – сопровождение при содействии занятости инвалидов. Предусматривается оказание индивидуальной помощи при трудоустройстве и начале трудовой деятельности.

Автор: Анна Литик

Ранее в Piter.TV: На сайте администрации Выборгского района появился график уборки городских дорог на неделю