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На сайте администрации Выборгского района появился график уборки городских дорог на неделю
Вчера, 12:09
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KaterinaKono13

На сайте администрации Выборгского района появился график уборки городских дорог на неделю

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Представленное ниже расписание относится исключительно к уборке трасс, а также к вывозу образовавшихся снежных сугробов на дорогах Выборга.

В районной администрации города Выборга появилась информация об уборке дорог от снега.

Как отметили представители пресс-службы администрации, представленное ниже расписание относится исключительно к уборке трасс, а также к вывозу образовавшихся снежных сугробов на дорогах Выборга. Придворовые же территории подлежат уборке со стороны управляющих организаций и ТСЖ.

Администрация Выборгского района просит не оставлять автомобили в местах работы снегоуборочной техники и просит руководителей ТСЖ и управляющих организаций оказать содействие по извещению жителей.

 

Фото: Александр Алабушев

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти, уборка снега
Категории: Выборг,

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