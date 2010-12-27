На сайте администрации Выборгского района появился график уборки городских дорог на неделю

Представленное ниже расписание относится исключительно к уборке трасс, а также к вывозу образовавшихся снежных сугробов на дорогах Выборга.

В районной администрации города Выборга появилась информация об уборке дорог от снега.

Как отметили представители пресс-службы администрации, представленное ниже расписание относится исключительно к уборке трасс, а также к вывозу образовавшихся снежных сугробов на дорогах Выборга. Придворовые же территории подлежат уборке со стороны управляющих организаций и ТСЖ.

Администрация Выборгского района просит не оставлять автомобили в местах работы снегоуборочной техники и просит руководителей ТСЖ и управляющих организаций оказать содействие по извещению жителей.

Фото: Александр Алабушев