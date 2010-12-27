В Выборгском районе свидетельство о рождении оформят в МФЦ "Мои Документы"

После подачи заявления в течение нескольких минут заявители получат свидетельство о рождении, справку для получения денежных пособий, а также медаль "Родившемуся на земле Ленинградской".

В Ленобласти стартовал пилотный проект по выдаче свидетельства о рождении ребенка через МФЦ непосредственно в день обращения.

Для оформления первого официального документа ребенка необходимо одному из родителей обратиться в МФЦ с паспортом; медицинским свидетельством; документами, подтверждающими место жительства родителей; свидетельством о заключении брака, если родители состоят в нем.

После подачи заявления в течение нескольких минут заявители получат свидетельство о рождении, справку для получения денежных пособий, а также медаль "Родившемуся на земле Ленинградской".

Отметим, зарегистрировать новорожденного через МФЦ нужно в течение месяца со дня его рождения. Затем за услугой необходимо обращаться в территориальные отделы ЗАГС.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО