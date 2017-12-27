В Выборгском районе сбили человека, переходившего на красный свет светофора

В результате ДТП на проспекте Просвещения пешеход сломал ногу.

16 января в районе 20.18 на перекрёстке улицы Композиторов и проспекта Просвещения сбили человека.

По словам очевидцев, пешеход переходил дорогу на красный свет, в результате чего попал под колеса машины "Опель".

"Ногу сломал там парень, на красный стал перебегать, его машина и стукнула, машина опель астра серая, номера не знаю. Водитель октавии вообще не причем", - сообщает очевидец в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

На фотографиях видно, как пострадавшего кладут в автомобиль. Многие участники группы встревожились, что нельзя трогать человека после ДТП.

"Сбитого трогать нельзя! Нужна скорая! Можно лишь оказать первую помощь, дабы не навредить!!! Очень опасно самому пострадавшего перевозить. И в медицинском плане и по закону".

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург