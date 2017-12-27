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В Выборгском районе сбили человека, переходившего на красный свет светофора
Вчера, 21:45
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ProkVad
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В Выборгском районе сбили человека, переходившего на красный свет светофора

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В результате ДТП на проспекте Просвещения пешеход сломал ногу.

16 января в районе 20.18 на перекрёстке улицы Композиторов и  проспекта Просвещения сбили человека.
 
 
По словам очевидцев, пешеход переходил дорогу на красный свет, в результате чего попал под колеса машины "Опель". 
 
"Ногу сломал там парень, на красный стал перебегать, его машина и стукнула, машина опель астра серая, номера не знаю. Водитель октавии вообще не причем", - сообщает очевидец в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.
 
 
На фотографиях видно, как пострадавшего кладут в автомобиль. Многие участники группы встревожились, что нельзя трогать человека после ДТП. 
 
"Сбитого трогать нельзя! Нужна скорая! Можно лишь оказать первую помощь, дабы не навредить!!! Очень опасно самому пострадавшего перевозить. И в медицинском плане и по закону".
 
Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
 
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Теги: выборгский район , дтп , проспект просвещение , спб
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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