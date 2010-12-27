В Выборгском районе прошло заседание комиссии по предупреждению ЧС

Заседание состоялось в администрации Полянского сельского поселения.

В администрации Полянского сельского поселения состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщает ОНДиПР Выборгского района.

В связи с наступлением устойчивой жаркой погоды в Выборгском районе на заседании были руководители крупных предприятий и организаций, расположенных на территории поселения, старосты, специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы, председатель совета местного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

На заседании было в очередной раз отмечено, что очень важно проводить профилактические мероприятия среди населения, чтобы уменьшить возможность возникновения пожаров.

В пятницу мы сообщали, что около поселка "Солнечное" стихийно полыхают леса. С огнем боролись около 100 человек личного состава от МЧС России.

Фото: ОНДиПР Выборгского района