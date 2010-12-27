В Выборгском районе пройдет военно-историческая реконструкция "На гребне Карельского вала"

В программе: экскурсия по следам решающего штурма финской оборонительной линии VT, военно-полевой концерт (песни военной поры и не только в исполнении профессиональных артистов), открытие экспозиций в полевых военно-исторических лагерях, представляющих быт Красной Армии и армии Финляндии.

С 15 по 16 июня в мемориально-историческом районе "Куутерселькя 1944" (Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское поселение, 5-й километр шоссе Рощино-Цвелодубово) состоится военно-историческая реконструкция "На гребне Карельского вала". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборсгкий район" ЛО

В честь 75-летия прорыва северного полукольца блокады Ленинграда, победной Выборгско-Петрозаводской стратегической наступательной операции советских войск петербургские, карельские и финские реконструкторы воспроизведут события июня 1944 года на историческом месте битвы при Куутерселькя.

В программе: экскурсия по следам решающего штурма финской оборонительной линии VT, военно-полевой концерт (песни военной поры и не только в исполнении профессиональных артистов), открытие экспозиций в полевых военно-исторических лагерях, представляющих быт Красной Армии и армии Финляндии.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборсгкий район" ЛО

Фото: Википедия