В Выборгском районе построят новое пожарное депо

На строительство планируют выделить 44,7 миллиона рублей.

В поселке Семиозерье Выборгского района начали строить новое пожарное депо. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В депо будут работать 22 специалиста пожарной службы. Благодаря новому депо, приезжать на место возгорания специалисты смогут в течение 20 минут. На строительство планируют выделить 44,7 миллиона рублей. Объект финансируют в рамках программы комитета по строительству. Средства выделяются из бюджета Ленинградской области.

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