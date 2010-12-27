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В Выборгском районе построят новое пожарное депо
Сегодня, 10:17
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nastya960
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В Выборгском районе построят новое пожарное депо

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На строительство планируют выделить 44,7 миллиона рублей.

В поселке Семиозерье Выборгского района начали строить новое пожарное депо. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В депо будут работать 22 специалиста пожарной службы. Благодаря новому депо, приезжать на место возгорания специалисты смогут в течение 20 минут. На строительство планируют выделить 44,7 миллиона рублей. Объект финансируют в рамках программы комитета по строительству. Средства выделяются из бюджета Ленинградской области.

Ранее мы сообщали, что появилась программа празднования 725-летия Выборга.

Фото: pixabay.com

Теги: выборг , выборгский район , ленобласть
Категории: Выборг

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