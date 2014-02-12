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В Выборгском и Калининском районах Петербурга с 28 июля начнут дорожные работы
Сегодня, 21:52
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В Выборгском и Калининском районах Петербурга с 28 июля начнут дорожные работы

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Реконструкция дорог ограничит и перекроет движение транспорта.

В среду, 26 июля, в Государственной административно-технической инспекции рассказали о старте ремонтных работ на дорогах Выборгского и Калининского районов.

С 29 по 30 июля перекроют движение по улице Есенина от Поэтического бульвара до проспекта Луначарского. На участке начнется подготовка к этапу реконструкции теплосети.

С 28 по 30 июля будет затруднительно проехать по проспекту Луначарского от Гражданского проспекта до улицы Ушинского. По улице Ушинского в направлении от дома 1 к проспекту Луначарского запретят движение, что связано с прокладкой кабельной линии.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге с 1 августа перекроют два съезда с КАД.

Фото: пресс-служба ГАТИ по Петербургу

Теги: выборгский район, дорожные работы в петербурге, калининский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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