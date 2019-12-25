В Выборге здание Финского банка переоборудуют под офисы

В послевоенные годы в нём располагался цех швейной фабрики «Маяк», после чего дом долгое время пустовал и пришёл в негодность.

В Выборге на Крепостной улице проведут реконструкцию выявленного объекта культурного наследия. Разрешение выдало региональное управление Главгосэкспертизы. Об этом 9 сентября рассказали в "Леноблгосэкспертизе".

В ведомстве рассказали, что финский объединённый банк выкупил участок в 1897 году, а в 1910-м перестроил уже стоявший на нём дом по проекту Уно Ульберга под коммерческие помещения.

В послевоенные годы в нём располагался цех швейной фабрики "Маяк", после чего дом долгое время пустовал и пришёл в негодность. В ходе новой реконструкции Торговый дом Б. Финского объединённого банка вновь приспособят под офисные помещения.

Фото: пресс-служба Главгосэкспертизы