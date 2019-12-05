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В Выборге состоялось совещание глав администрации Выборгского района

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В ходе совещания обсудили развитие сельских территорий, реформу обращения с ТКО, изменение в налоговой системе и многое другое.

В среду, 4 декабря, в Выборге прошло заседание глав администрации Выборгского район. Мероприятие провел глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов. В качестве докладчиков были приглашены представители профильных комитетов и ведомств. 

В ходе совещания собравшиеся обсудили  изменения в налоговой системе, комплексное развитие сельского хозяйства, реформу обращения с ТКО и многое другое.

Большой акцент был сделан на новую программу по развитию территорий сельскохозяйственного назначения. Подробно обсудили возможности программы "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области". 

В 47 регионе проект государственной программы состоит из трех подпрограмм. Они направлены на создание условий по обеспечению населения жильем, создания рынка труда и развития инфраструктуры на сельских территориях.

Ранее мы сообщали, что в Выборге прошла встреча членов инвестиционной команды Ленинградской области с представителями бизнес-сообщества Выборгского района.

Видео: Piter.TV

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Категории: Выборг,

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