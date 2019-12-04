Заместитель председателя правительства Ленобласти по экономическим вопросам Дмитрий Ялов отметил, что Выборгский район - "экономически крепкий".

В среду, 4 декабря в Выборге прошла встреча членов инвестиционной команды Ленинградской области с представителями бизнес-сообщества Выборгского района. Во время встречи более 20-и представителей малого бизнеса смогли обсудить интересующие для них темы.

Вопросы, задаваемые во время встречи, касались самых разнообразных аспектов деятельности бизнеса: заключение договора на вывоз мусора, тарифы на электроэнергию, получение земельных участков, налогообложения и т.д.

Как отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономическим вопросам Дмитрий Ялов, в регионе есть значительный прогресс по определенным направлениям. Например, за этот год вдвое сократили время присвоения адреса земельному участку для малого бизнеса. Также за 2019 год почти 50% валового регионального продукта было направлено на инвестиции в развитие бизнеса в 47 регионе.

При этом для малого бизнеса существуют определенные проблемы - возросшая тарифная и налоговая нагрузка, подчеркнул Ялов.

"Нас это безусловно беспокоит. Таким образом, в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса, мы нарастили финансовую поддержку из областного и федерального бюджета", - добавил зампреда Ленобласти по экономическим вопросам.

Выборгский район, по мнению Ялова, входит в пятерку лидеров по экономичиескому развитию в 47 регионе. И это при том, что он не связан кольцевой дорогой с Петербургом.

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Видео: Piter.TV