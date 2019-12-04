В Выборге состоялись награждения ко Дню неизвестного солдата

Торжественная церемония состоялась в выставочном зале "Выборг - город воинской славы".

В выставочном зале "Выборг - город воинской славы" прошло мероприятие, приуроченное ко Дню неизвестного солдата. В рамках мероприятия прошла церемония награждения представителей поисковых отрядов, ведущих деятельность в Выборгском районе.

Как рассказал заведующий выставочным залом Владимир Быкачев - на территории Выборгского района находится 86 воинских захоронений. Всего в них увековечено 33 600 останков солдат красной армии, 26 тысяч которых уже опознаны.

Останки павших обнаружили благодаря работам поисковых отрядов, работников архивов, волонтеров, историков и краеведов. Им передали благодарность от имени губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, главы МО "Выборгский район" Дмитрия Никулина и главы районной администрации Геннадия Орлова были вручены начальником отдела молодежной политики Дмитрием Бабенко.

После торжественного награждения прошла церемония возложения цветов на воинском захоронении "4 км Ленинградского шоссе".

Ранее мы сообщали, что в Выборге продолжают сбор фотографий для панно "Бессмертный полк".

Видео: Piter.TV