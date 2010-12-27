В Выборге продолжают сбор фотографий для панно "Бессмертный полк"

Напомним, что сбор фотографий планировали завершить 1 декабря.

Глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов распорядился продолжить сбор фотографий для панно "Бессмертный полк". Причиной такого решения стали многочисленные просьбы жителей района.

Напоминаем, что все фотографии участников войны, а также тружеников тыла узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда можно прислать на сайт администрации МО "Выборгской район" в раздел "Бессмертный полк". Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" отмечает, что присланные снимки могут быть как портретными, так и групповыми.

Напоминаем, что вы можете воспользоваться помощью выборгских библиотек во внесении всей необходимой информации для участия в проекте:

- библиотека А.Аалто (пр. Суворова, газетно-журнальный зал), часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 12.00 до 19.00, тел.: 8 (81378) 2-13-42;

- библиотека на ул. Рубежной, д. 18, часы работы: вт-сб с 11.00 до 18.00, тел.: 8 (81378) 2-03-50.

Ранее мы сообщали, что проект бюджета Выборгского района на 2020 год был принят в первом чтении.