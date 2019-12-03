На заседании депутатов в Выборге рассмотрели бюджет МО "Выборгский район" на 2020

Проект бюджета был принят в первом чтении.

Во вторник, 3 декабря, в Выборге состоялось заседание депутатов, на котором присутствующие рассмотрели главный финансовый документ Выборгского района - проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года.

По предварительным прогнозам, сумма доходов составит более пяти миллиардов рублей. Доходы будут меньше на 50 миллионов рублей. Таким образом профицитные деньги пойдут на погашение бюджетного кредита правительству Ленобласти.

Более 83% доходов планируют потратить на социальное развитие.

Ранее мы сообщали, что в Каменке прошла церемония захоронения останков солдат Красной армии.

Видео: Piter.TV