Видео: церемония захоронения останков бойцов Красной Армии в Каменке

Останки 192-ух солдат красной армии предали земле.

Торжественно-траурная церемония, приуроченная к 80-летию начала советско-финской войны, прошла 30 ноября в поселке Каменка. Во время церемонии захоронили останки 192 солдат красной армии, погибших при штурме линии Маннергейма.

"Это преимущественно бойцы и командиры 255-го стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии, которые погибли в феврале 1940 года умерли от ран в деревне Бобошино, где стоял госпиталь и штаб 255-го стрелкового полка", - рассказал подробнее главный специалист комитета по молодежной политики Ленинградской области Герман Сакс.

Их нашли благодаря совместной работе администрации Выборгского района и поисково-спасательных отрядов. В течение двух месяцев поисковые отряды "Советский патриот" и "Красный выборжец" искали останки погибших солдат на госпитальном захоронении периода советско-финской войны у поселка Каменка. С 5 октября по 25 ноября отрядам удалось откопать 159 бойцов красной армии.

Также на торжественную церемонию приехали родственники погибших солдат. Некоторые из них много лет искали останки своих дедов и отцов. Благодаря работе поисковых отрядов, они, наконец-таки, смогли простится с родственниками во время торжественно-траурной церемонии.

Ранее мы сообщали, что в Выборге отпраздновали 70-летие со дня основания Местного отделения глухих.

Видео: Piter.TV