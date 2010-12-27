В Выборге отпраздновали 70-летие со дня основания Местного отделения глухих

В рамках мероприятия отпраздновали и 115-летие со дня основания Петербургского регионального общества глухих.

В Выборге отпраздновали юбилеи Петербургского регионального и Местного отделения Общества глухих. Участников поздравили представители Петербургского общества, а также администрация Выборгского района.

Благодарственные письма за плодотворную работу и многолетнее взаимодействие трудных социальных вопросов, касающихся глухих, были вручены членам Обществ от главы администрации Выборгского района.

После торжественной церемонии начался концерт, на котором выступил творческий коллектив "Лексема" из Северной столицы.

Ранее мы сообщали, что в Выборге прошла акция "Стоп ВИЧ/СПИД".

Фото: vbglenobl.ru