В Выборге состоялись соревнования по робототехнике

По результатам соревнований выборжане заняли седьмое место.

В Выборгской школе № 37 прошли соревнования по робототехнике "Кубок РТК Мини". Инициаторами которых стали комитет образования и руководство школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Мероприятие прошло под эгидой Государственного научного центра Российской Федерации "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики".

Своих роботов представили более 20 команд из разных уголков России: Санкт-Петербурга, Приозерска, Мордовии, Омской области, Челябинска. Активное участие в состязаниях приняли также учащиеся школы № 37 г. Выборга, Первомайского центра образования и АНОДПО "Центр дополнительного профессионального образования". Возраст ребят - до 14 лет.

По результатам соревнований выборжане заняли седьмое место.

Мы рады принимать на выборгской земле талантливых юных изобретателей. Желаю каждому из вас успехов и реализации своих амбиций в научно-техническом творчестве. Ольга Карвелис, председатель комитета образования Выборгского района

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО