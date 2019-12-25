В Выборге состоится вечерняя дезинфекция улиц

В среду, 22 марта, в Выборге пройдет плановая санобработка. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
С помощью хлорсодержащих средств продезинфицируют общественные места в микрорайоне Кировские Дачи. В среду, 23 марта, работы пройдут уже в Харитоновском микрорайоне.
Во время проведения противоэпидемических мероприятий, граждан с аллергическими заболеваниями просят не выходить на улицу.
Ранее мы рассказали о том, что в Выборге убирают автохлам с улиц и дворов города.
Фото: Pixabay
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