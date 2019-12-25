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В Выборге состоится вечерняя дезинфекция улиц
Сегодня, 17:46
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lizapoluda

В Выборге состоится вечерняя дезинфекция улиц

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На этот раз она пройдет в двух микрорайонах.

В среду, 22 марта, в Выборге пройдет плановая санобработка.  Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

С помощью хлорсодержащих средств продезинфицируют общественные места в микрорайоне Кировские Дачи. В среду, 23 марта, работы пройдут уже в Харитоновском микрорайоне. 

Во время проведения противоэпидемических мероприятий, граждан с аллергическими заболеваниями просят не выходить на улицу.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге убирают автохлам с улиц и дворов города.

Фото: Pixabay 

 

 

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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