В Выборге состоится вечерняя дезинфекция улиц

На этот раз она пройдет в двух микрорайонах.

В среду, 22 марта, в Выборге пройдет плановая санобработка. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

С помощью хлорсодержащих средств продезинфицируют общественные места в микрорайоне Кировские Дачи. В среду, 23 марта, работы пройдут уже в Харитоновском микрорайоне.

Во время проведения противоэпидемических мероприятий, граждан с аллергическими заболеваниями просят не выходить на улицу.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге убирают автохлам с улиц и дворов города.

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