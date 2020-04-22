В Выборге убирают автохлам с улиц и дворов города

Мероприятия по выявлению, учету и эвакуации брошенного транспорта проводятся с марта текущего года специалистами администрации совместно с ГИБДД. Автохлам убирают с парковок, дворовых территорий, дорог и других мест города.

Предписания владельцам машин размещаются непосредственно на автомобиле. В течение двух недель собственникам автотранспорта предлагается снять автомобиль с учета и перевести его на собственную территорию или самостоятельно утилизировать. В противном случае брошенный транспорт будет эвакуирован.

Как сообщил ведущий специалист отдела благоустройства администрации МО "Выборгский район" Александр Галкин, при первичном уведомлении составляется акт, фото и видеофиксация, в связи с чем самостоятельное удаление уведомления с автомобиля не продлевает время самостоятельного исполнения предписания.

Отсчет времени добровольной эвакуации транспорта начинается с даты первичного уведомления. В случае невыполнения автомобиль эвакуируется на платную стоянку. Дальнейшие действия районной администрации предусматривают меры по признанию транспортного средства бесхозным с дальнейшей его утилизацией.

Рейды по поиску автохлама будут проводится в Выборге не только весной. Мероприятия по выявлению, учету и эвакуации брошенного транспорта продолжатся в течение всего года. По всем вопросам можно обратиться в отдел благоустройства районной администрации по адресу: г. Выборг, проспект Ленина, д. 2, кабинет 6 или по номеру телефона 8 (81378) 54-171

Видео: Piter.TV