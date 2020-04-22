В Выборге убирают автохлам с улиц и дворов города

Предписания владельцам машин размещаются непосредственно на автомобиле. В течение двух недель собственникам автотранспорта предлагается снять автомобиль с учета и перевести его на собственную территорию или самостоятельно утилизировать. В противном случае брошенный транспорт будет эвакуирован.
Как сообщил ведущий специалист отдела благоустройства администрации МО "Выборгский район" Александр Галкин, при первичном уведомлении составляется акт, фото и видеофиксация, в связи с чем самостоятельное удаление уведомления с автомобиля не продлевает время самостоятельного исполнения предписания.
Отсчет времени добровольной эвакуации транспорта начинается с даты первичного уведомления. В случае невыполнения автомобиль эвакуируется на платную стоянку. Дальнейшие действия районной администрации предусматривают меры по признанию транспортного средства бесхозным с дальнейшей его утилизацией.
Рейды по поиску автохлама будут проводится в Выборге не только весной. Мероприятия по выявлению, учету и эвакуации брошенного транспорта продолжатся в течение всего года. По всем вопросам можно обратиться в отдел благоустройства районной администрации по адресу: г. Выборг, проспект Ленина, д. 2, кабинет 6 или по номеру телефона 8 (81378) 54-171
Видео: Piter.TV
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
Обсуждение ( 0 )