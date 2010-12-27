В Выборге состоится конкурс "Мисс Совершенство"
Юлия была одной из 10 участниц конкурса "Мисс Совершенство" в 2017 – 2018 годах. Девушка давно выступала в качестве модели на различных российских конкурсах. Однако творческий номер для конкурса "Мисс Совершенство" Юлия представит впервые.
Не знала с чем пойду, что будет вообще там со мной происходить, но все равно пошла! Благодаря этому конкурсу, я стала по-другому относиться к себе, к своим способностям, стала более уверенной,
- отметила Юлия, участница конкурса "Мисс Совершенство".
В итоге Юлия в качестве творческого номера выбрала чтение стихов и раскрыла в себе талант чтеца. После девушка пошла на конкурс "Студенческая весна в Выборге". Там она заняла первое место. Но на этом Юлия не остановилась и поехала в Ставрополь, где представила Ленобласть.
И если бы не "Мисс совершенство", думаю вряд ли бы я раскрыла в себе этот талант. Я безумно рада тому, что и кого я приобрела благодаря этому конкурсу, новых людей, с которыми мы общаемся по сей день,
- рассказала Юлия.
Юлия подчеркнула, что на конкурсе между участниками нет конкуренции. Все девушки на соревновании поддерживают друг друга. Участницы отлично общаются между собой и регулярно встречаются. Отдельно девушка выразила благодарность своим родным и близким, а также одному из организаторов конкурса заведующего отделом культурно-досуговой деятельности МАУ "Дом Молодежи" Николая Долгих.
Я бы очень хотела вновь поучаствовать в этом конкурсе, прожить эти прекрасные моменты снова, ноправила конкурса не позволяют участвовать больше одно раза,
- с сожалением сказала конкурсантка.
Напомним, что отборочный тур "Мисс Совершенство" пройдет 29 ноября в 16:00 в МАУ "Дом Молодежи", расположенный на улице Димитрова, дом 5. Помимо заявки, участницы должны подготовить творческий номер.
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Фото: Piter.TV
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