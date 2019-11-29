На заседании производственников обсудили бюджет Выборгского района

Презентацию об основных параметрах бюджета муниципального образования "Выборгский район" продемонстрировала председатель комитета экономики и инвестиций Надежда Людвикова.

В среду, 27 ноября, в Выборге состоялось заседание директоров производственной сферы Выборгского района. Участие в совещании приняла председатель комитета экономики и инвестиций Надежда Людвикова. Она доложила об основных параметрах бюджета муниципального образования "Выборгский район" за 2019 год. Также она рассказала о планируемом бюджете на 2020 и 2021 года.

Как отметила Людвикова, свод всех бюджетов муниципальных образований Выборгского района представляет из себя консолидированный бюджет МО "Выборгский район". На 2020 год предполагаемый доходный бюджет составит 6 миллиардов 846 миллионов рублей, а на 2021 6 миллиардов 943 миллиона рублей.

Уже сейчас идет процедура формирования и утверждения муниципальных бюджетов всех муниципальных образований Выборгского района.

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Видео: Piter.TV