В Выборге 6 октября проверят системы оповещения населения

В ходе планового мероприятия задействуют электросирены и громкоговорители, также информация будет передаваться по телевидению и радио.

На территории Выборгского района 6 октября с 10:00 до 12:00 будет проводиться комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В ходе планового мероприятия задействуют электросирены и громкоговорители, также информация будет передаваться по телевидению и радио. Просьба к жителям и гостям Выборгского района сохранять спокойствие.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО