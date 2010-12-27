В Выборге прошло совещание по вопросам о реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в городе

Обсуждались вопросы вовлеченности всех сторон при разработке технического задания для проектирования реконструкции водопроводных и канализационных линий всего города Выборга.

В администрации Выборгского района прошло совещание, на котором рассматривались вопросы о реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Выборге. Участниками стали заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Дмитрий Самойленко, руководитель ГУП "Леноблводоканал" Сергей Морозов, начальник территориального производственного управления Владимир Боженков.

Обсуждались вопросы вовлеченности всех сторон при разработке технического задания для проектирования реконструкции водопроводных и канализационных линий всего города Выборга.

Для Выборга вопрос о проведении комплексных мероприятиятий особенно актуален, в связи с высоким износом магистральных сетей. Необходимо организовать условия, обеспечивающие бесперебойное водоснабжение и водоотведение.

В частности, обеспечить пропускную способность инженерных коммуникаций за счет увеличения на отдельных участках диаметров трубопроводов, увеличить количество запорной арматуры нового поколения - с дистанционным управлением для отключения и переключения различных участков, проложить дублирующие сети, заменить изношенные трубоповоды, выполнить закольцовку водопроводов и иные технические мероприятия, необходимые для повышения работоспособности и надежности водопроводных сетей.

ГУП "Леноблводоканал" планирует проектирование объекта – "Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения города Выборг".

В ходе переговоров принято решение коллегиально разработать техническое задание для проектирования.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО