В Выборге прошло экстренное совещание администрации в связи с уборкой снега

Глава администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович в срочном порядке провел совещание по вопросам уборки кровель и дорог от снега.

В субботу, 9 февраля в администрации Выборга прошло экстренное совещание по вопросам уборки кровель и дорог от снега, сообщает пресс-служба МО "Выборгский район". Совещание провел глава администрации Владимир Рошкович, участие в нем приняли председатель комитета по городскому хозяйству Алексей Туркин, председатель комитета дорожного хозяйства Сергей Петров и начальник отдела механизированной уборки ООО "РАСЭМ" Андрей Крамар.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Владимир Рошкович дал поручения усилить контроль за обеспечением своевременного проведения необходимых мероприятий для ликвидации снега.

Ранее мы сообщали о том, что на жительницу Выборга с крыши упала снежная глыба. О состоянии женщины не сообщается.

Видео: YouTube/Пресс-служба МО "Выборгский район" Ленинградской области