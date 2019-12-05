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В Выборге прошли мероприятия, приуроченные к международному Дню инвалидов

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В рамках события прошел круглый стол, после которого начался торжественный концерт.

Во вторник, 3 декабря, во Дворце культуры Выборга отметили международный День инвалидов. Специально для гостей на мероприятии выступил народный ансамбль "Вереск". 

Перед концертом прошел круглый стол , где любой желающий инвалид мог получить консультации специалистов Центра занятости, Пенсионного фонда, межрайонной больницы, Центра соцзащиты, общественной организации "Фаворит Плюс", ЕИРЦ и Фонда соцстрахования.

В рамках торжественной части собравшихся поприветствовал заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин и председатель Выборгской организации инвалидов Надежда Шубина.

Ранее мы сообщали, что в Выборге состоялись награждения ко Дню неизвестного солдата.

Видео: Piter.TV

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Категории: Выборг,

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