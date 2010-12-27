В Выборге прошла военно-историческая реконструкция боев Выборгской наступательной операции 1944 года

В импровизированном бою использовалась советская и вражеская артиллерия, автомобили, грузовики и танки. Грохот орудий, автоматные очереди, выстрелы винтовок перенесли зрителей на 75 лет назад, июнь 1944 года.

Сегодня на Рыночной площади и прилегающей к ней территории парка Ленина прошла военно-историческая реконструкция боев Выборгской наступательной операции 1944 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Великая Отечественная война изменила жизнь нашей страны, она вошла в каждый дом, каждую семью, принося горе и разруху. Мы - наследники поколения Победителей, свято чтим память тех, кто отдал все свои силы, жизнь ради процветания и свободы нашей Родины. Мы должны быть достойными их памяти, жить и трудиться во благо светлого и счастливого будущего наших детей. сказал на церемонии открытия мероприятия заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин

Председатель совета ветеранов Выборгского района Владимир Остапчук отметил:

Сегодня мы станем свидетелями реконструкции боев Выборгской наступательной операции, в результате которой советские войска вступили в Выборг. Эта операция занимает особое место в истории военного искусства нашей страны. Она длилась всего 10 дней. 33 части и соединения, принимавших участие в освобождении Выборга и Карельского перешейка, получили почетное наименование "Выборгских".

Затем около 200 реконструкторов, представителей военно-исторических клубов, воспроизвели эпизоды сражений бойцов Красной Армии и финских войск лета 1944 года: начало Выборгской наступательной операции, финское контрнаступление, подавление Красной Армией сопротивления противника и водружение Красного знамени над городом Выборгом.

В импровизированном бою использовалась советская и вражеская артиллерия, автомобили, грузовики и танки. Грохот орудий, автоматные очереди, выстрелы винтовок перенесли зрителей на 75 лет назад, июнь 1944 года.

Также для жителей и гостей нашего города была подготовлена концертная программа, в которой звучали песни военных лет.

Напомним, организаторами мероприятия, посвященного 75-летию Выборгской наступательной операции, являются правительство Ленинградской области, администрация МО "Выборгский район", ОО "Фаворит Выборг".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО