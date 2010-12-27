В Выборге прошла репетиция Дня Победы

Генеральная репетиция прошла на Рыночной площади.

Выборгский район Ленинградской области готовится встретить День Победы. Сегодня, 8 мая, в Выборге состоялась генеральная репетиция праздничных мероприятий, которые ждут столицу района уже завтра. Об этом сообщает пресс-центр Администрации Выборгского района.

В генеральной репетиции Дня Победы в Выборге приняли участие парадные расчеты войск Выборгского гарнизона и кадеты. К ним присоединились и участники акции "Бессмертный полк". Колонна начала построение на Рыночной площади рано утром. В ходе репетиции выборжане исполнили и повтрили основные действия, которые развернутся в центре города менее, чем через сутки. Именно здесь - на Рыночной площади, проспекте Ленина и Красной площади - завтра, 9 мая, состоится торжественный митинг в честь Дня Победы.

Узнать подробности программы празднования 9 мая в Выборге можно на официальном сайте администрации района.