В Выборге прошел второй этап конкурса-смотра "Ветеранское подворье"

Следующим этапом агрономы-любители из ветеранских организаций поедут защищать честь Выборгского района в областном конкурсе-смотре.

Второй этап конкурса-смотра "Ветеранское подворье" прошел во Дворце культуры Выборга. Представители ветеранских организаций со всего Выборгского района собрались, чтобы выявить лучших агрономов-любителей. Впереди победителей районного конкурса ожидает участие в областном этапе "Ветеранского подворья".

Одним из участников стала ветеран Великой Отечественной войны Седова Ольга Васильевна. Она представляла на районном этапе конкурса поселок Рощино. В "Ветеранском подворье" Ольга участвует уже далеко не первый раз и трижды за историю своего участия в смотре, она признавалась лучшей в районе. Несмотря на свой почтенный возраст (в этом году Ольге Васильевне исполнилось 90 лет), она полна жизненных сил и энергии. По её собственным словам, участок возле дома, а также живность живущая на нем - как раз и есть то, что придает ей сил.

Жюри потратило несколько часов, чтобы выявить победителей в каждой из номинаций, после чего в торжественной обстановке председатель Совета ветеранов Выборгского района Владимир Остапчук вручил лучшим из лучших грамоты и памятные сувениры. Так, в номинации "Лучший цветовод" первое место заняла Таисия Мимошева из Рощино. В номинации "Умелые руки" лучшей признана Надежда Соколова из Выборга. Лучшим овощеводом стала ветеран Великой Отечественной Ольга Седова. Людмила Федотова из п. Возрождение заняла первое место как "Лучший животновод". В обобщающей номинации "Лучшее ветеранское подворье" победу одержала Тамара Скорикова из поселка Первомайское.

Также организаторы вручили два специальных приза за "Лучшую ветеранскую организацию", который достался ветеранам из г. Светогорска и "За стремление к победе", которым наградили команду из поселка Лесогорского.

Фото, видео: Piter.TV