В Выборге прошел конкурс дошкольников "Волшебный мир творчества"

Конкурсные задания ребята выполняли в трех различных категориях. Победителями стали воспитанники детского сада № 22.

В Выборге окончен областной конкурс среди детей дошкольного возраста "Волшебный мир творчества". Мероприятие прошло под эгидой комитет общего и профессионального образования Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Конкурсные задания ребята выполняли в трех различных категориях: "Лучшее исполнение музыкально-ритмической композиции или театрализованной сказки", "Лучшее исполнение детской песни", "Лучшая коллективная работа по изобразительной деятельности (в любой технике) или детская мультипликация".

Воспитанники детского сада № 22 г. Выборга представили "Танец со шляпами""в номинации "Лучшее исполнение музыкально-ритмической композиции или театрализованной сказки". В итоге их выступление было признано лучшим.

Главной задачей конкурса организаторы считают возможность на ранних этапах определить зарождение таланта в ребенке, чтобы в дальнейшем всячески развивать его.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО