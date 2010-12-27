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Новости Выборг
В Выборге прошел конкурс дошкольников "Волшебный мир творчества"
Сегодня, 9:33
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KaterinaKono13
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В Выборге прошел конкурс дошкольников "Волшебный мир творчества"

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Конкурсные задания ребята выполняли в трех различных категориях. Победителями стали воспитанники детского сада № 22.

В Выборге окончен областной конкурс среди детей дошкольного возраста "Волшебный мир творчества". Мероприятие прошло под эгидой комитет общего и профессионального образования Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Конкурсные задания ребята выполняли в трех различных категориях: "Лучшее исполнение музыкально-ритмической композиции или театрализованной сказки", "Лучшее исполнение детской песни", "Лучшая коллективная работа по изобразительной деятельности (в любой технике) или детская мультипликация".

Воспитанники детского сада № 22 г. Выборга представили "Танец со шляпами""в номинации "Лучшее исполнение музыкально-ритмической композиции или театрализованной сказки". В итоге их выступление было признано лучшим.

Главной задачей конкурса организаторы считают возможность на ранних этапах определить зарождение таланта в ребенке, чтобы в дальнейшем всячески развивать его. 

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: волшебный мир творчества , выборг , дошкольное воспитание , новости выборга , новости ленобласти
Категории: Выборг

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