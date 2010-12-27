В Выборге прошел день призывника среди молодежи

Спортсмены должны были преодолеть дистанцию "Полоса разведчика", протяженность которой составляет 3 км и состоит из двадцати необходимых препятствий.

С 20 по 21 октября на территории войсковой части 02511 в поселке Каменка прошли военно-спортивные соревнования между учениками школ и студентами колледжей Выборга и Выборгского района. Соревнования были посвящены Дню призывника, сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Спортсмены должны были преодолеть дистанцию "Полоса разведчика", протяженность которой составляет 3 км и состоит из двадцати необходимых препятствий. По результатам соревнований первое место досталось ребятам из Каменской школы, II место получили ученики гимназии №11, третье место оказалось у спортсменов из школы №10.

Организаторами мероприятия выступили: комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации МО "Выборгский район", комитет образования администрации МО "Выборгский район", МАУ "Межпоселенческий центр культуры и молодежного творчества", МАУ "Дом молодежи", Выборгский гарнизон, в/ч 02511.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО