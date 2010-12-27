В Выборге пройдет прием населения по вопросам перехода на новые нормы обращения с ТКО

С 15 по 19 июля приемная будет работать с 10.00 до 16.00 часов по прежнему адресу: пр. Ленина, 2, второй этаж, приемная Губернатора (каб.15).

В Выборге осуществляется прием населения по вопросам, связанным с переходом на новые нормы обращения с твердыми коммунальными отходами.

С 15 по 19 июля приемная будет работать с 10.00 до 16.00 часов по прежнему адресу: пр. Ленина, 2, второй этаж, приемная Губернатора (каб.15).

17 июля с 11.00 до 16.00 прием будут осуществлять представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами: АО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области". В остальные дни работают специалисты администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области. В приемную можно обратиться по телефону: 8-931- 3162- 577

Кроме того, по-прежнему действуют горячая линия регоператора по обращению с ТКО Ленинградской области: (812)454-18-18 (пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:45).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО