Соревнования по триатлону "VyborgTRI - 113" ограничат движение автотранспорта

Многие улицы города перекроют из-за проведения спортивного мероприятия.

В воскресенье, 25 августа, в Выборге состоятся соревнования по триатлону "VyborgTRI - 113" для возрастной группы до 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти.

Соревнования пройдут в группах и индивидуально. В групповом зачете будут состязаться мужская, женская и смешанная команды.

Плавательный этап протяженностью 1,9 км. будет пролегать в акватории Большого Ковша. Далее участники проедут 90 км на велосипеде по территории Выборга и Выборгского района. Заключающим этапом станет бег по улицам Выборга, спортсменам и любителям предстоит пробежать четыре круга по 5,2 км.

"VyborgTRI - 113" стартует в 9:00. Организаторами являются администрация МО "Выборгский район", Совет молодёжи Выборгского района, МБУ "ФСЦ "Фаворит". Пресс-служба предупреждает об ограничениях в движении транспортных средств из-за проведения спортивного мероприятия.

С 14:00 23 августа до 20:00 25 августа будет полностью закрыто движение по Крепостному мосту и набережной 30-го гвардейского корпуса от Крепостного моста до Петровского моста.

В воскресенье, 25 августа, с 9:00 до 14:00 водители не смогут попасть в Выборг со стороны поселка Лазаревка, 1-го поворота с трассы "Скандинавия" в сторону Выборга, выезда со стороны Джатиево. Проехать можно будет по Ленинградскому шоссе только на выезд из Выборга в Петербург.

Также с 9:00 до 14:00 25 августа полностью перекроют движение по Молодежному шоссе от старого поста ДПС до поворота на Гаврилово. В эти часы 1/2 полосы перекроют с сохранением трафика в обе стороны на Ленинградском шоссе от Выборгской улицы до Морской набережной, а также по Морской набережной, улице Данилова, Приморскому шоссе, перекрестку Приморского шоссе и улицы Приморской, улицы Круговой, перекрестка улицы Круговой и улицы Б. Каменной и Таможенному проезду.

С 9:00 до 17:00 автомобили не смогут проехать по улице Южный вал, улице Сторожевой башни, улице Подгорной, улице Новой заставы, улице Красина, улице Титова, улице Театральной, улице Выборгской (до Ленинградского проспекта), улице Пионерской (от ул. Крепостной до пр.Ленина) и по Красноармейской улице.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 24 августа Виталий Петров примет участие в "Russian Endurance Challenge".

Фото: pixabay.com