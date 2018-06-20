В Выборге пройдет 38 ежегодная весенняя выставка-ярмарка

В течение двух дней на ярмарке можно будет приобрести семена, рассаду и посадочный материал, садовый инвентарь, текстильные и хозяйственные товары, обувь, одежду, сувениры и многое другое.

В период с 7 по 28 апреля на территории рынка "Южный" (ул. 2-я Южная) в Выборге пройдет XXXVIII ежегодная весенняя выставка-ярмарка. Торжественное открытие состоится в субботу, 27 апреля, в 11.00.

Свою продукцию представят сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Выборгского района, Ленинградской области, других регионов РФ, а также из Беларуси. Кроме того, в ярмарке примут участие предприятия и организации пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и общественного питания, мастера народных промыслов и другие.

В течение двух дней здесь можно будет приобрести семена, рассаду и посадочный материал, садовый инвентарь, текстильные и хозяйственные товары, обувь, одежду, сувениры и многое другое.

Для посетителей ярмарки выступят творческие коллективы из Выборга и Санкт-Петербурга. Также для маленьких гостей будет предложена анимационная программа.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 18.00.

Организатором выступает комитет поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО