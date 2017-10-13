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В Ленобласти расследуют смерть 17-летнего школьника
Сегодня, 10:44
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nadiputintseva
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В Ленобласти расследуют смерть 17-летнего школьника

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Тело подростка нашли повешенным.

В Выборгском районе Ленинградской области правоохранительные органы расследуют гибель юноши, тело которого нашли в петле.

По информации АН "Оперативное прикрытие", труп 17-летнего школьника обнаружили у него дома в городе Выборге. Молодой человек 2000 года рождения находился на веревке.

Тело подростка направили в морг для установления точной причины смерти. По факту случившегося следственный комитет начал проверку. 

Напомним, ранее Piter.tv рассказывал, что семья 11-летнего Салмона Мадумарова собиралась уехать из России через три дня после убийства.

 

Теги: новости спб , происшествия , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия

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